Лаврентьев: Россия призывает Турцию к сдержанности на фоне ударов по Сирии

Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев во время 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане заявил, что Россия призывает Турцию к сдержанности на фоне ударов по сирийской территории.

«Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определённой, чтобы не допустить эскалации напряжённости», — цитирует его РИА Новости.

Лаврентьев отметил необходимость попытки найти мирное решение «курдского вопроса».

Он также выразил надежду на то, что Турцию удастся убедить «воздержаться от применения чрезмерной силы» на территории Сирии.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции «Коготь-Меч» в Сирии и Ираке.