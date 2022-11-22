В Минобороны Турции заявили о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции «Коготь-Меч» в Сирии и Ираке.

«С начала операции «Коготь-Меч» по сегодняшний день авиацией и средствами огневой поддержки ликвидированы 184 террориста. Мы полагаем, эта цифра будет и дальше расти», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Министр подчеркнул, что операция будет продолжаться до «уничтожения последнего террориста».

21 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Турецкие ВВС нанесли удар по одному из американских центров подготовки курдских бойцов в сирийской провинции Хасеке.