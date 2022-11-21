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В Польше отменили решение о штрафах «Газпрома» и его партнёров по «Северному потоку — 2»

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Польский суд отменил решение о наложении штрафов на «Газпром» и европейских партнёров по строительству «Северного потока — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
В Польше отменили решение о штрафах «Газпрома» и его партнёров по «Северному потоку — 2»
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

Об этом сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

Ведомство напомнило, что в мае 2018 года без необходимого согласия главы UOKiK было начато производство по наложению штрафа на «Газпром» и пять компаний, среди которых Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Два года спустя были наложены финансовые штрафы на «Газпром» и остальных участников проекта. Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение», — говорится в сообщении управления.

В 2020 году UOKiK приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2».

Тогда «Газпром» заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и решением о штрафе в размере $7,6 млрд.

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