Минфин США продлил лицензии на налоговые операции в России до 7 марта 2023 года
- AP
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Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, разрешение предоставляется только в том случае, если операции совершаются в обычном порядке и необходимы для ведения повседневной деятельности на территории России.
В сентябре Минфин США продлил лицензии на налоговые операции в России до 7 декабря.
В июне Минфин США разрешил до 5 декабря проводить операции с Банком России, ВЭБ, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.