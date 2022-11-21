Минфин США продлил лицензии на налоговые операции в России до 7 марта 2023 года

Соединённые Штаты продлили до 7 марта 2023 года генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, разрешение предоставляется только в том случае, если операции совершаются в обычном порядке и необходимы для ведения повседневной деятельности на территории России.

В сентябре Минфин США продлил лицензии на налоговые операции в России до 7 декабря.

В июне Минфин США разрешил до 5 декабря проводить операции с Банком России, ВЭБ, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.