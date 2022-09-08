Минфин США продлил лицензии на налоговые операции в России до 7 декабря

Соединённые Штаты продлили генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России до 7 декабря. Об этом сообщило Министерство финансов страны.

Как отмечает РИА Новости, речь идёт об исключении из запрета на взаимодействие с ЦБ, Фондом национального благосостояния и российским Минфином «для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов».

В июне Минфин США разрешил до 5 декабря проводить операции с Банком России, ВЭБ, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.