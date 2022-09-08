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Минфин США продлил лицензии на налоговые операции в России до 7 декабря

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Соединённые Штаты продлили генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России до 7 декабря. Об этом сообщило Министерство финансов страны.
Минфин США продлил лицензии на налоговые операции в России до 7 декабря
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, речь идёт об исключении из запрета на взаимодействие с ЦБ, Фондом национального благосостояния и российским Минфином «для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов».

В июне Минфин США разрешил до 5 декабря проводить операции с Банком России, ВЭБ, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.

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