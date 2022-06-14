Минфин США разрешил проводить операции по энергоносителям с рядом российских банков

Короткая ссылка
Минфин США разрешил до 5 декабря проводить операции с Банком России, ВЭБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.
Минфин США разрешил проводить операции по энергоносителям с рядом российских банков
  • РИА Новости

Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства.

Отмечается, что с российским Центробанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, до 5 декабря разрешается проводить все связанные с энергоносителями сделки.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против ВЭБ и Промсвязьбанка.

В апреле США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить