Минфин США разрешил проводить операции по энергоносителям с рядом российских банков
- РИА Новости
Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства.
Отмечается, что с российским Центробанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, до 5 декабря разрешается проводить все связанные с энергоносителями сделки.
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против ВЭБ и Промсвязьбанка.
В апреле США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.