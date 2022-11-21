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Сийярто призвал посла США Прессмана воздержаться от комментариев о его поездках в Россию

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал посла Соединённых Штатов в Будапеште Дэвида Прессмана воздержаться от комментариев относительно его поездок в Россию.
Сийярто призвал посла США Прессмана воздержаться от комментариев о его поездках в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Ранее сообщалось, что Прессман раскритиковал поездки главы венгерского внешнеполитического ведомства в Россию.

Сийярто отметил, что Прессман в своей критике исходит исключительно из американских интересов, не принимая во внимание интересы Венгрии.

«Поэтому я полагаю, что было бы правильно, если бы мы, стоя на почве взаимного уважения, не комментировали бы шаги друг друга. Я обычно не комментирую поездки главы МИД США и, разумеется, жду того же от посла США, чтобы он подобным образом избегал комментировать вопросы венгерской политики», — приводит его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что американский посол не имеет права подвергать действия венгерских властей критике.

21 ноября Сийярто и руководитель «Росатома» Алексей Лихачёв встретились перед открытием международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи.

В июне Прессман выразил уверенность, что Вашингтону нужно решать «проблему влияния» России на венгерское правительство.

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