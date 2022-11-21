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Глава МИД Венгрии заявил об обсуждении с руководителем «Росатома» проекта АЭС «Пакш-2»

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об обсуждении с руководителем «Росатома» Алексеем Лихачёвым проекта атомной электростанции «Пакш-2».
Глава МИД Венгрии заявил об обсуждении с руководителем «Росатома» проекта АЭС «Пакш-2»
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Сийярто и Лихачёв встретились перед открытием международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи.

По словам главы МИД Венгрии, стороны обсудили строительство второй очереди АЭС в Пакше, сооружаемой по российским технологиям. 

Как заявил Сийярто в соцсетях, «расширение АЭС в Пакше отвечает интересам стратегической и национальной безопасности Венгрии».

«Неслучайно прошла всего неделя, и сегодня мы снова сидим за столом переговоров с Алексеем Лихачёвым и руководством Росатома», — цитирует его ТАСС. 

В августе Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш по российским технологиям. Запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.

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