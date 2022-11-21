Bergens Tidende: норвежская компания возобновила поставки России деталей для газовых турбин

Норвежская компания Bergen Engines возобновила поставки в Россию деталей для газовых турбин. Об этом сообщила газета Bergens Tidende.

Отмечается, что запасные части помогут отремонтировать 22 газовые турбины.

«Решение было принято после консультации с нашими владельцами в Великобритании», — приводит ТАСС заявление.

В статье утверждается, что речь идёт о контрактах, которые были подписаны несколько лет назад.

В сентябре российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что подход дочерних структур Siemens в отношении ситуации с ремонтом и техобслуживанием турбин для «Северного потока» неприемлем.