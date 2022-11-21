Bergens Tidende: норвежская компания возобновила поставки России деталей для газовых турбин
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Отмечается, что запасные части помогут отремонтировать 22 газовые турбины.
«Решение было принято после консультации с нашими владельцами в Великобритании», — приводит ТАСС заявление.
В статье утверждается, что речь идёт о контрактах, которые были подписаны несколько лет назад.
В сентябре российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что подход дочерних структур Siemens в отношении ситуации с ремонтом и техобслуживанием турбин для «Северного потока» неприемлем.