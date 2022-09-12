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Посол России в ФРГ назвал неприемлемым подход Siemens к ремонту турбин

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Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что подход дочерних структур Siemens в отношении ситуации с ремонтом и техобслуживанием турбин для «Северного потока» неприемлем.

По словам российского дипломата, «Газпром» добивается строгого выполнения со стороны Siemens контрактных обязательств и защиты оборудования от санкционных мер.

Он напомнил, что недавно была остановлена последняя турбина на насосной станции «Портовая» из-за утечки масла.

«Представители Siemens выступили с заявлением, что такое, мол, случалось и ранее, и в этом нет «ничего страшного». Для нас такой подход неприемлем. К тому же это небезопасно. Неисправное оборудование эксплуатироваться не будет», — заявил Нечаев в интервью «Известиям».

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

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