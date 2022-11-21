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Экс-сотрудник Госдепа: США потеряют интерес к Зеленскому из-за нереалистичности его целей

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Бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Киммейдж считает, что Соединённые Штаты могут потерять интерес к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за нереалистичности заявляемых им целей.
Экс-сотрудник Госдепа: США потеряют интерес к Зеленскому из-за нереалистичности его целей
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в беседе с Newsweek.

По мнению Киммейджа, Зеленский рискует потерять доверие из-за «голливудского сценария» о том, что украинский конфликт может быть быстро завершён Киевом.

Также аналитик назвал «немного странным» факт, что Зеленский не признал, что упавшая в Польше ракета была украинской. 

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Фред Флейтц заявил, что Киеву нужно согласиться на переговоры с Москвой для того, чтобы продолжать получать помощь от Вашингтона.

Сын бывшего президента США Дональд Джон Трамп — младший высмеял действующего американского лидера Джо Байдена за сбор денег для Зеленского из налогов американцев.

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