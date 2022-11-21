Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Фред Флейтц в интервью Newsmax заявил, что Киеву нужно согласиться на переговоры с Москвой для того, чтобы продолжать получать помощь от Вашингтона.

По его мнению, Вашингтон должен потребовать от Украины участия в мирных переговорах.

«Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта», — сказал Флейтц.

Также он заявил, что предоставление военной помощи Киеву истощает критически важные запасы США.

Флейтц считает, что Соединённым Штатам нужно тщательнее следить за тем, как украинская сторона расходует выделяемые деньги.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут обсуждать с Россией урегулирование украинского конфликта без участия Киева.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.

Он добавил, что поступающие с Запада директивы «весьма скрупулёзно выполняются Киевом».