В Белом доме заявили, что не будут вести переговоры с Россией по Украине без участия Киева
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Об этом сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что США не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией — по словам Кирби, решение о готовности к диалогу должны принять в Киеве самостоятельно.
«Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас этого не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом», — подчеркнул политик.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.
Он добавил, что поступающие с Запада директивы «весьма скрупулёзно выполняются Киевом».