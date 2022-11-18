В Белом доме заявили, что не будут вести переговоры с Россией по Украине без участия Киева

США не будут обсуждать с Россией урегулирование украинского конфликта без участия Киева, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что США не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией — по словам Кирби, решение о готовности к диалогу должны принять в Киеве самостоятельно.

«Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас этого не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом», — подчеркнул политик.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.

Он добавил, что поступающие с Запада директивы «весьма скрупулёзно выполняются Киевом».