Сын Трампа высмеял Байдена за сбор денег для Зеленского из налогов американцев

Сын бывшего президента США Дональд Джон Трамп — младший высмеял действующего американского лидера Джо Байдена за сбор денег для украинского президента Владимира Зеленского из налогов американцев.

Как пишет РИА Новости, Трамп-младший опубликовал в соцсетях мем, на котором изображён звонящий Байдену Зеленский.

На этом изображении Зеленский спрашивает у американского президента: «Где мои деньги, Джо?»

«Успокойся, мои 87 тыс. налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», — говорится в ответе Байдена на этом коллаже.

Ранее бывший президент США Трамп заявил, что риторика Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине.

Трамп также выразил уверенность в необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.