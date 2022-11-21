Сын Трампа высмеял Байдена за сбор денег для Зеленского из налогов американцев
- AP
Как пишет РИА Новости, Трамп-младший опубликовал в соцсетях мем, на котором изображён звонящий Байдену Зеленский.
На этом изображении Зеленский спрашивает у американского президента: «Где мои деньги, Джо?»
«Успокойся, мои 87 тыс. налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», — говорится в ответе Байдена на этом коллаже.
Ранее бывший президент США Трамп заявил, что риторика Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине.
Трамп также выразил уверенность в необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.