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Трамп: риторика Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что риторика нынешнего американского лидера Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине.
Трамп: риторика Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Newsweek.

«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над (президентом России Владимиром. — RT) Путиным. Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я всё ещё был президентом», — заявил Трамп.

Он отметил, что, будучи главой Белого дома, старался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.

Трамп также выразил уверенность в необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.

30 сентября Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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