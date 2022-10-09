Трамп: риторика Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что риторика нынешнего американского лидера Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине.

Об этом сообщает Newsweek.

«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над (президентом России Владимиром. — RT) Путиным. Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я всё ещё был президентом», — заявил Трамп.

Он отметил, что, будучи главой Белого дома, старался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.

Трамп также выразил уверенность в необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.

30 сентября Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.