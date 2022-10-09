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Трамп призвал начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине

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Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.

«И сейчас мы имеем (конфликт. — RT) между Россией и Украиной… Мы должны (прийти. — RT) к незамедлительным переговорам», — приводит ТАСС слова экс-президента во время выступления перед сторонниками в штате Невада.

Трамп не исключил начала третьей мировой войны, если стороны не выберут путь дипломатии.

Как ранее заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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