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Вице-адмирал Вулф: США нужно догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия

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США необходимо срочно догнать Россию в сфере гиперзвуковых вооружений. заявил американский вице-адмирал Джонни Вулф.

«Раньше у нас не было локомотива для разработки этой технологии и внедрения её в системы вооружения. Не было нужды. Сейчас она есть, и мы ощущаем срочную необходимость наверстать упущенное», — сказал Вулф в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что Пентагон стремится к увеличению темпов испытаний для внедрения данной технологии.

В материале отмечено, что ВС США в следующем году планируют принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности.

Ранее сообщалось, что Пентагон успешно завершил испытания компонентов гиперзвукового оружия в Вирджинии в рамках разработки нового класса оружия.

Вместе с этим российский президент Владимир Путин заявил, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию.

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