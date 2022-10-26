Reuters: в США провели успешные испытания гиперзвукового оружия

Пентагон успешно завершил испытания компонентов гиперзвукового оружия в Вирджинии в рамках разработки нового класса оружия.

«ВМС и армия США запустили ракету со стартовой площадки на берегу моря в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов с гиперзвуковым оружием и помочь в разработке нового класса оружия», — говорится в сообщении Reuters со ссылкой на Минобороны Соединённых Штатов.

В рамках испытаний военные оценили работу навигационного оборудования и коммуникационную составляющую оружия, а также некие «усовершенствованные материалы», устойчивые к нагреву в «реалистичной гиперзвуковой среде».

В июле Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) сообщило ещё об одном успешном испытании гиперзвукового оружия.

Испытанный носитель был создан компанией Raytheon Technologies.

До этого замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Соединённые Штаты работают над средствами защиты от гиперзвукового оружия.