Пентагон: США разрабатывают системы защиты от гиперзвукового оружия

США работают над средствами защиты от гиперзвукового оружия, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

«Мы направили серьёзные средства на разработку антигиперзвуковых возможностей, потому что хотим быть уверены, что сможем защититься от гиперзвукового оружия», — приводит слова Хикс Пентагон.

Она добавила, что также идёт работа над собственным американским сверхзвуковым оружием.

В конце мая из акватории Баренцева моря запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний новых видов вооружения. Стрельбу выполнил головной фрегат проекта 22530 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Морская мишень находилась в Белом море на дальности около 1 тыс. км. По данным Минобороны, цель была поражена.

31 июля на параде в Санкт-Петербурге Путин заявил, что первый «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».