Пентагон: США разрабатывают системы защиты от гиперзвукового оружия
«Мы направили серьёзные средства на разработку антигиперзвуковых возможностей, потому что хотим быть уверены, что сможем защититься от гиперзвукового оружия», — приводит слова Хикс Пентагон.
Она добавила, что также идёт работа над собственным американским сверхзвуковым оружием.
В конце мая из акватории Баренцева моря запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний новых видов вооружения. Стрельбу выполнил головной фрегат проекта 22530 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Морская мишень находилась в Белом море на дальности около 1 тыс. км. По данным Минобороны, цель была поражена.
31 июля на параде в Санкт-Петербурге Путин заявил, что первый «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».