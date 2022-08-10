Baijiahao: «Циркон» является «козырем» Путина, который вызывает панику в США

Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке в российскую армию гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» вызвало панику в Соединённых Штатах.

Об этом говорится в материале китайского издания Baijiahao, который перевёл «ПолитРоссия».

«Россия показала меч, и Путин напрямую обнажил свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», — заявили авторы статьи.

Эксперты отметили, что данное оружие есть только у России, и оно не имеет аналогов в мире.

В конце мая из акватории Баренцева моря запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний новых видов вооружения. Стрельбу выполнил головной фрегат проекта 22530 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Морская мишень находилась в Белом море на дальности около 1 тыс. км. По данным Минобороны, цель была поражена.

31 июля на параде в Санкт-Петербурге Путин заявил, что первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков».