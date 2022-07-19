Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвукового оружия
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Отмечается, что испытанный носитель создан компанией Raytheon Technologies.
Первый полёт Raytheon состоялся в сентябре 2021 года.
В начале июня глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк заявил, что новое российское оружие представляет угрозу для Вашингтона.
Он обратил внимание на то, что Россия поставила на вооружение гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности.