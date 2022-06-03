Американский генерал Ванхёрк заявил об угрозе нового российского оружия для США 

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Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования Вооружённых сил США, генерал Глен Ванхёрк заявил, что новое российское оружие представляет угрозу для Вашингтона.
Американский генерал Ванхёрк заявил об угрозе нового российского оружия для США 
  • РИА Новости

Об этом пишет The Washington Times.

Он обратил внимание на то, что Россия поставила на вооружение гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности. 

По его словам, российские крылатые ракеты большой дальности «могут поразить Соединённые Штаты из воздушного пространства России».

Генерал также счёл угрозой для США развёртывание Россией подводных лодок класса «Ясень».

Также Ванхёрк отметил, что возглавляемые им управления стоят «перед самым динамичным и сложным набором задач в истории».

В сентябре Ванхёрк заявлял, что Россия представляет для США основную военную угрозу.

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