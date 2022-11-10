CNN сообщил об опасениях чиновников США из-за «планов России испытать ядерную торпеду»

Американские чиновники опасаются «планируемых испытаний ядерной торпеды» в России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из США.

«В последние недели США наблюдали, как российские военно-морские силы готовятся к возможному испытанию новой торпеды с ядерной силовой установкой», — отмечает телеканал.

Официальные лица США выразили мнение, что Россия «может попытаться испытать торпеду», однако «вода в районе испытаний вскоре начнёт покрываться льдом».

«Испытание торпеды, вероятно, привело бы к ещё большему обострению напряжённости в отношениях с США», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Пентагон успешно завершил испытания компонентов гиперзвукового оружия в Вирджинии в рамках разработки нового класса оружия.

Вместе с этим российский президент Владимир Путин заявил, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию.