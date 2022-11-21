Боррель высказался за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России

Евросоюз выступает за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России», — написал Боррель в своём блоге.

По его словам, Россия и Китай продолжают играть центральную роль в Средней Азии.

Он отметил, что регион стремится к диверсификации своих связей и видит в Евросоюз подходящего партнёра.

14 сентября зампомощника директора Агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру Госдепартамента) Анджали Каур заявила, что целью политики США должно стать разъединение экономик Азии и России.

Она отметила, что в Вашингтоне уже предпринимают действия, направленные на укрепление взаимосвязанности экономик стран региона и стимулирование экономического роста.