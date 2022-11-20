Профессор политологии Миршаймер: Путин ясно предупреждал о своей позиции по НАТО и Украине

Российский президент Владимир Путин ясно дал понять, что для России стало бы экзистенциальной угрозой становление Украины оплотом Запада у российских границ, а утверждения о том, что глава государства — «империалист», в действительности не находят подтверждения. Такое мнение выразил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью The New Yorker.

«Общепринятое мнение в Соединённых Штатах состоит в том, что речь идёт не о политике баланса сил и что Путин — империалист, заинтересованный в завоевании Украины с целью сделать её частью большой России. Я не думаю, что это так. Не думаю, что у него были или есть имперские амбиции. Его мотивирует страх перед тем, что Украина станет частью НАТО», — пишет журнал со ссылкой на политолога.

Миршаймер отмечает, что нет никаких доказательств того, что у российского президента «были имперские амбиции» перед началом спецоперации на Украине.

«Путин, как и все его помощники, очень ясно дал понять, что они больше всего опасаются, что Украина станет оплотом Запада на границах России. Для них это была экзистенциальная угроза. Это было просто неприемлемо», — заявил учёный.

Подполковник Вооружённых сил США в отставке, аналитик Дэниел Дэвис ранее связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и нежеланием украинского президента Владимира Зеленского принимать взвешенные решения.

Как отмечали в Кремле, Путин в своей речи в Мюнхене в 2007 году поставил вопрос о приближении НАТО к российским границам, ответ на который всё ещё не получен.