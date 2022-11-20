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«СТРАНА.ua»: Франция передала Украине ЗРК Crotale

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Франция передала украинской армии ЗРК Crotale, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
«СТРАНА.ua»: Франция передала Украине ЗРК Crotale
  • AFP

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на интервью министра Le Journal du Dimanche.

В издании напомнили, что впервые о намерениях передать Киеву новую партию оружия Лекорню объявил 16 октября, объяснив это пользой французских ЗРК в борьбе с беспилотниками.

10 ноября французский министр в интервью телеканалу LCI сообщил, что в ближайшее время Франция поставит Украине шесть гаубиц CEASAR.

В октябре Лекорню также заявил, что во Франции намерены обучить до 2 тыс. военнослужащих ВСУ.

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