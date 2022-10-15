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Глава Минобороны Франции сообщил о планах страны обучить около 2 тысяч украинских солдат

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Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что во Франции намерены обучить до 2 тыс. военнослужащих ВСУ.
Глава Минобороны Франции сообщил о планах страны обучить около 2 тысяч украинских солдат
  • AFP

«Президент республики (Эммануэль Макрон. — RT) утвердил план подготовки, который позволит принять до 2 тыс. украинских солдат во Франции», — рассказал он в интервью изданию Parisien.

По словам французского министра, подготовка подразумевает три уровня, среди которых общая тренировка, обучение конкретным навыкам, а также помощь в обучении использования предоставленной военной техники.

Ранее газета Welt am Sonntag передавала, что страны Евросоюза планируют обучить около 15 тыс. военных ВСУ в рамках тренировочной миссии на территории ЕС.

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