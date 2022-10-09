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Die Welt: ЕС планирует обучить около 15 тысяч солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии

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Страны Евросоюза планируют обучить около 15 тыс. военных ВСУ в рамках тренировочной миссии на территории ЕС. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.
Die Welt: ЕС планирует обучить около 15 тысяч солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии
  • РИА Новости

«Около 15 тыс. украинских солдат будут обучены на территории Европы (в рамках европейской тренировочной миссии. — RT)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Брюссель намерен направить дополнительные миллиарды евро на поставки вооружения.

«Германии отводится особая роль», — подчёркивает издание.

В августе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что немецкая и нидерландская стороны разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию.

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