Die Welt: ЕС планирует обучить около 15 тысяч солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии

Страны Евросоюза планируют обучить около 15 тыс. военных ВСУ в рамках тренировочной миссии на территории ЕС. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

РИА Новости