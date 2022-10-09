Die Welt: ЕС планирует обучить около 15 тысяч солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии
- РИА Новости
«Около 15 тыс. украинских солдат будут обучены на территории Европы (в рамках европейской тренировочной миссии. — RT)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Брюссель намерен направить дополнительные миллиарды евро на поставки вооружения.
«Германии отводится особая роль», — подчёркивает издание.
В августе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что немецкая и нидерландская стороны разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию.