Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что немецкая и нидерландская стороны разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию.

Об этом она написала в своих соцсетях.

«Нидерланды поддерживают предложение ЕС по учебной миссии для Украины. Мы вместе с Германией разрабатываем программу обучения украинских военных разминированию на земле», — цитирует её РИА Новости.

Ранее директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что состояние личного состава украинской армии является важнейшей проблемой для киевского режима.