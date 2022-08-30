Глава Минобороны Нидерландов заявила о намерении вместе с ФРГ обучать военных ВСУ
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Об этом она написала в своих соцсетях.
«Нидерланды поддерживают предложение ЕС по учебной миссии для Украины. Мы вместе с Германией разрабатываем программу обучения украинских военных разминированию на земле», — цитирует её РИА Новости.
Ранее директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что состояние личного состава украинской армии является важнейшей проблемой для киевского режима.