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Глава Минобороны Нидерландов заявила о намерении вместе с ФРГ обучать военных ВСУ

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что немецкая и нидерландская стороны разрабатывают совместную программу обучения украинских военных разминированию.
Глава Минобороны Нидерландов заявила о намерении вместе с ФРГ обучать военных ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом она написала в своих соцсетях.

«Нидерланды поддерживают предложение ЕС по учебной миссии для Украины. Мы вместе с Германией разрабатываем программу обучения украинских военных разминированию на земле», — цитирует её РИА Новости.

Ранее директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что состояние личного состава украинской армии является важнейшей проблемой для киевского режима.

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