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Американский аналитик назвал состояние личного состава ВСУ важнейшей проблемой Киева

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Состояние личного состава украинской армии является важнейшей проблемой для киевского режима. Об этом заявил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
Американский аналитик назвал состояние личного состава ВСУ важнейшей проблемой Киева
  • Gettyimages.ru

«Важнейшая проблема… несомненно, личный состав.… Запад может предоставить всю помощь на свете, но создать новых украинцев он не в силах», — написал он в статье для The Hill.

Хумински отметил, что украинских бойцов необходимо выводить с фронта, обеспечивать их отдых и обучение.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что усталость мирового сообщества от конфликта на Украине является одной из главных угроз для Киева.

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