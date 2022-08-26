Американский аналитик назвал состояние личного состава ВСУ важнейшей проблемой Киева
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«Важнейшая проблема… несомненно, личный состав.… Запад может предоставить всю помощь на свете, но создать новых украинцев он не в силах», — написал он в статье для The Hill.
Хумински отметил, что украинских бойцов необходимо выводить с фронта, обеспечивать их отдых и обучение.
Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что усталость мирового сообщества от конфликта на Украине является одной из главных угроз для Киева.