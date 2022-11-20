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Силуанов назвал политической резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине

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Глава российского Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» назвал политической резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине.
Силуанов назвал политической резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине
  • РИА Новости

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — цитирует его ТАСС.

14 ноября участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине

Резолюцию о выплате «репараций» Украине поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны Москвы.

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