Силуанов назвал политической резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине

Глава российского Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» назвал политической резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине.

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — цитирует его ТАСС.

14 ноября участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине.

Резолюцию о выплате «репараций» Украине поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны Москвы.