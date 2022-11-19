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Шольц: нельзя допустить превращения конфликта на Украине в войну между Россией и НАТО

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии в немецком Фридрихсхафене заявил, что нельзя допустить превращения конфликта на Украине в войну между Россией и НАТО.
Шольц: нельзя допустить превращения конфликта на Украине в войну между Россией и НАТО
  • AP
  • © Markus Schreiber

По словам канцлера, «война вернулась в Европу» и у многих есть страх перед ней.

Шольц отметил, что из-за этого Берлин принял решение помочь Украине «отстоять свой суверенитет» и «направить ей вооружение».

«Важно следить за тем, чтобы это не привело к эскалации, к войне между Россией и НАТО. Поэтому важно, чтобы мы тесно работали вместе с нашими друзьями и союзниками в Европейском союзе, НАТО, на уровне «большой семёрки», — цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.

Экс-министр финансов Соединённых Штатов в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине.

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