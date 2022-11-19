Бывший министр финансов США Мнучин заявил о подходящем времени для переговоров по Украине
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Он подчеркнул, что сейчас подходящее время для переговоров, так как в лучшем случае удастся остановить боевые действия.
«Во время встречи президента (США Джо. — RT) Байдена с президентом Си (Цзиньпином. — RT) я очень надеялся, что два мировых лидера могли бы решить этот вопрос для завершения конфликта», — сказал он в эфире телеканала CNBC.
Мнучин добавил, что в случае затягивания конфликта Европа может столкнуться с «непоправимыми последствиями».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не будут обсуждать с Россией урегулирование украинского конфликта без участия Киева.