Узнать больше

Бывший министр финансов США Мнучин заявил о подходящем времени для переговоров по Украине

Короткая ссылка
Экс-министр финансов Соединённых Штатов в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил о необходимости начала переговорного процесса по Украине.
Бывший министр финансов США Мнучин заявил о подходящем времени для переговоров по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © David Dee Delgado

Он подчеркнул, что сейчас подходящее время для переговоров, так как в лучшем случае удастся остановить боевые действия.

«Во время встречи президента (США Джо. — RT) Байдена с президентом Си (Цзиньпином. — RT) я очень надеялся, что два мировых лидера могли бы решить этот вопрос для завершения конфликта», — сказал он в эфире телеканала CNBC.

Мнучин добавил, что в случае затягивания конфликта Европа может столкнуться с «непоправимыми последствиями».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не будут обсуждать с Россией урегулирование украинского конфликта без участия Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить