Историк: говорить о мифических претензиях США на остров Врангеля абсолютно бессмысленно

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT статью Томаса Эмануэля Данса в The Wall Street Journal под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.

«США ведут прокси-войну с Россией, и, естественно, подобного рода информационный мусор, который попадает в информационное поле, призван поддерживать внимание и формировать образ России как оккупанта и агрессора», — считает историк.

Он напомнил, что именно американские войска были на территории России в качестве интервентов в период гражданской войны.

«Российские войска никогда не были на территории США, не участвовали ни в каких войнах против США. Более того, в исторической ретроспективе поддерживали США и борьбу США за независимость. Россия передала США огромные территории — это Аляска, это Алеутские острова, это часть территории Калифорнии, которая также в своё время была российской», — напомнил он.

По мнению Шаповалова, говорить о «мифических претензиях США на остров Врангеля — это абсолютно бессмысленно».

«Вести речь в данном случае о каких-то претензиях со стороны США — абсолютно бесстыдное явление, не соответствующее исторической правде и нынешнему состоянию международных отношений», — заключил собеседник RT.

Ранее журналист WSJ Томас Эмануэль Данс опубликовал статью под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой предложил Вашингтону «вернуть» контроль над российским островом Врангеля, находящимся в Северном Ледовитом океане.

В МИД России назвали идеи США экстремистскими.