Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на запуске баллистической ракеты с дочерью
- AP
Отмечается, что отсутствовавший на публике около месяца северокорейский лидер появился на фотографиях в главной газете страны «Родон Синмун» со своей дочерью.
По данным агентства, появление Ким Чен Ына в государственных СМИ даёт основание полагать на планы «преемственности в последней непрерывной семейной династии времён холодной войны».
Ранее стало известно, что власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17».