Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на запуске баллистической ракеты с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике с дочерью во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что отсутствовавший на публике около месяца северокорейский лидер появился на фотографиях в главной газете страны «Родон Синмун» со своей дочерью.

По данным агентства, появление Ким Чен Ына в государственных СМИ даёт основание полагать на планы «преемственности в последней непрерывной семейной династии времён холодной войны».

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17».