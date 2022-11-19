Evrensel: НАТО следовало применить Пятую статью против Украины после инцидента в Польше

Североатлантическому альянсу следовало применить Пятую статью договора против Украины после падения ракеты ВСУ на территории Польши. Такое мнение выразил журналист Юджель Оздемир в статье для издания Evrensel.

«Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должно было задействовать Пятую статью устава против Киева, который атаковал её члена — Польшу», — заявил обозреватель.

Тем не менее Оздемир назвал нереалистичными подобные действия блока в отношении Украины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.