Evrensel: НАТО следовало применить Пятую статью против Украины после инцидента в Польше
«Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должно было задействовать Пятую статью устава против Киева, который атаковал её члена — Польшу», — заявил обозреватель.
Тем не менее Оздемир назвал нереалистичными подобные действия блока в отношении Украины.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.
В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.