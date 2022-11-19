Узнать больше

Evrensel: НАТО следовало применить Пятую статью против Украины после инцидента в Польше

Короткая ссылка
Североатлантическому альянсу следовало применить Пятую статью договора против Украины после падения ракеты ВСУ на территории Польши. Такое мнение выразил журналист Юджель Оздемир в статье для издания Evrensel.

«Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должно было задействовать Пятую статью устава против Киева, который атаковал её члена — Польшу», — заявил обозреватель.

Тем не менее Оздемир назвал нереалистичными подобные действия блока в отношении Украины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить