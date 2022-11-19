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В Белом доме утверждают, что Байден не знал о планах назначить спецпрокурора по делу Трампа

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не был заранее осведомлён о намерениях американского Минюста назначить спецпрокурора по делу бывшего лидера страны Дональда Трампа.

«Нет, он не был осведомлён. Мы не были осведомлены», — приводит её слова ТАСС.

По словам Жан-Пьер, американский Минюст принимает решения касательно расследования уголовных дел без участия Белого дома.

Как стало известно ранее, американским спецпрокурором по делу Трампа станет Джек Смит, работавший ранее в Международном уголовном суде в Гааге и занимавший должность прокурора в Специальном суде по Косову.

Он будет расследовать возможную причастность Трампа к штурму капитолия в январе 2021 года, а также законность хранения Трампом правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп заявил, что не будет сотрудничать с новым спецпрокурором.

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