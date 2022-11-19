В Белом доме утверждают, что Байден не знал о планах назначить спецпрокурора по делу Трампа
«Нет, он не был осведомлён. Мы не были осведомлены», — приводит её слова ТАСС.
По словам Жан-Пьер, американский Минюст принимает решения касательно расследования уголовных дел без участия Белого дома.
Как стало известно ранее, американским спецпрокурором по делу Трампа станет Джек Смит, работавший ранее в Международном уголовном суде в Гааге и занимавший должность прокурора в Специальном суде по Косову.
Он будет расследовать возможную причастность Трампа к штурму капитолия в январе 2021 года, а также законность хранения Трампом правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Трамп заявил, что не будет сотрудничать с новым спецпрокурором.