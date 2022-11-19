Трамп заявил, что не будет сотрудничать с новым спецпрокурором

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что не будет сотрудничать с новым спецпрокурором Джеком Смитом, который займётся расследованием дел, имеющих отношение к бывшему главе государства.

«Я не собираюсь в этом участвовать... Это неприемлемо. Это так несправедливо. Это так политизировано», — сказал Трамп в интервью CNN, его цитирует РИА Новости.

В заявлении для CNN представитель Трампа назвал решение о назначении спецпрокурора совершенно ожидаемым политическим трюком «беспомощного, политизированного» Министерства юстиции, которое президент Джо Байден использует в качестве оружия.

Как стало известно ранее, американским спецпрокурором по делу Трампа станет Джек Смит, работавший ранее в Международном уголовном суде в Гааге и занимавший должность прокурора в Специальном суде по Косову.

Он будет расследовать возможную причастность Трампа к штурму капитолия в январе 2021 года, а также законность хранения Трампом правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Республиканцы при этом сообщили, что проведут расследование, участвовала ли семья Джо Байдена в международных бизнес-схемах и является ли деятельность президента угрозой для национальной безопасности.