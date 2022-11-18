Илон Маск сообщил о перспективах восстановления аккаунта Трампа в Twitter
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Маск отметил, что руководство уже восстановило доступ к аккаунтам комика Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического христианского портала The Babylon Bee.
«Решение по Трампу пока не принято», — сообщил он.
Ранее Трамп обрадовался переходу Twitter в руки «вменяемых людей» после покупки компании Маском.
Несмотря на это, бывший американский лидер заявил о намерении остаться в соцсети Truth Social.