Илон Маск сообщил о перспективах восстановления аккаунта Трампа в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, который недавно приобрёл компанию Twitter, оценил шансы восстановления аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в соцсети.

Маск отметил, что руководство уже восстановило доступ к аккаунтам комика Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического христианского портала The Babylon Bee.

«Решение по Трампу пока не принято», — сообщил он.

Ранее Трамп обрадовался переходу Twitter в руки «вменяемых людей» после покупки компании Маском.

Несмотря на это, бывший американский лидер заявил о намерении остаться в соцсети Truth Social.