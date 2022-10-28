Трамп обрадовался переходу Twitter в руки «вменяемых людей» после покупки компании Маском
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Такое сообщение Трамп написал в собственной соцсети Truth.
«Я очень рад, что Тwitter теперь в руках вменяемых людей и больше не будет находиться под управлением радикально левых сумасшедших и маньяков, которые по-настоящему ненавидят нашу страну», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, компании предстоит избавиться от ботов и фейковых аккаунтов.
Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании. Бизнесмен отмечал, что соцсеть должна стать честной платформой для дебатов людей с разными убеждениями.
Маск также подтвердил намерение восстановить Трампу доступ к социальной сети.