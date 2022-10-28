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Трамп заявил о намерении остаться в соцсети Truth Social после покупки Twitter Маском

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о намерении остаться в соцсети Truth Social после покупки Twitter бизнесменом Илоном Маском.
Трамп заявил о намерении остаться в соцсети Truth Social после покупки Twitter Маском
  • Gettyimages.ru
  • © Emily Elconin

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

По его словам, Truth Social ему нравится больше тем, как эта соцсеть работает.

«Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth», — сказал он.

Ранее Трамп обрадовался переходу Twitter в руки «вменяемых людей» после покупки компании Маском.

Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.

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