Трамп заявил о намерении остаться в соцсети Truth Social после покупки Twitter Маском

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о намерении остаться в соцсети Truth Social после покупки Twitter бизнесменом Илоном Маском.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

По его словам, Truth Social ему нравится больше тем, как эта соцсеть работает.

«Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth», — сказал он.

Ранее Трамп обрадовался переходу Twitter в руки «вменяемых людей» после покупки компании Маском.

Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.