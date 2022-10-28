Трамп заявил о намерении остаться в соцсети Truth Social после покупки Twitter Маском
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Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.
По его словам, Truth Social ему нравится больше тем, как эта соцсеть работает.
«Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth», — сказал он.
Ранее Трамп обрадовался переходу Twitter в руки «вменяемых людей» после покупки компании Маском.
Как стало известно ранее, Илон Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании.