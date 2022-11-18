Байден: США лучше всех в мире готовы лидировать в глобальной экономике на годы вперёд
- AP
«Для меня, как и для большинства людей на прошедших встречах, стало ясно, что Соединённые Штаты находятся в лучшей позиции, чем любая нация в мире, чтобы лидировать в мировой экономике на годы вперёд», — цитирует Байдена РИА Новости.
Он заявил, что остальные мировые лидеры также убеждены в состоянии американской экономики.
В октябре государственный долг США впервые в истории превысил $31 трлн.
Как писало агентство Bloomberg Economics, вероятность того, что экономика Соединённых Штатов впадёт в рецессию, равна 100%.