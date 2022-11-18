Байден: США лучше всех в мире готовы лидировать в глобальной экономике на годы вперёд

Американский президент Джо Байден убеждён, что США лучше всех в мире подготовлены к лидированию в глобальной экономике на годы вперёд. Такое заявление он сделал на встрече по экономическим вопросам с администрацией страны.

«Для меня, как и для большинства людей на прошедших встречах, стало ясно, что Соединённые Штаты находятся в лучшей позиции, чем любая нация в мире, чтобы лидировать в мировой экономике на годы вперёд», — цитирует Байдена РИА Новости.

Он заявил, что остальные мировые лидеры также убеждены в состоянии американской экономики.

В октябре государственный долг США впервые в истории превысил $31 трлн.

Как писало агентство Bloomberg Economics, вероятность того, что экономика Соединённых Штатов впадёт в рецессию, равна 100%.