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Постпред Ульянов заявил, что Россия возьмёт паузу в вопросе о «грязной бомбе»

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Россия не собиралась предпринимать какие-то дополнительные шаги по вопросу «грязной бомбы», заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред Ульянов заявил, что Россия возьмёт паузу в вопросе о «грязной бомбе»
  • РИА Новости

«Сигнал о том, что в Киеве всерьёз обсуждают возможность и даже предпринимают практические шаги к созданию «грязной бомбы»... Наверное, возьмём паузу. Во всяком случае, мне неизвестно о том, чтобы мы собирались какие-то дополнительные шаги предпринимать», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат также напомнил, что в МАГАТЭ проанализируют в специальных лабораториях образцы только с трёх объектов, на которых побывали инспекторы.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

Кроме того, в ней говорится, что на Украине не зафиксированы следы изготовления «грязной бомбы».

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