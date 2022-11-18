Постпред Ульянов заявил, что Россия возьмёт паузу в вопросе о «грязной бомбе»
- РИА Новости
«Сигнал о том, что в Киеве всерьёз обсуждают возможность и даже предпринимают практические шаги к созданию «грязной бомбы»... Наверное, возьмём паузу. Во всяком случае, мне неизвестно о том, чтобы мы собирались какие-то дополнительные шаги предпринимать», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат также напомнил, что в МАГАТЭ проанализируют в специальных лабораториях образцы только с трёх объектов, на которых побывали инспекторы.
Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.
Кроме того, в ней говорится, что на Украине не зафиксированы следы изготовления «грязной бомбы».