Постпред России Ульянов: вопрос по «грязной бомбе» не закрыт

Вопрос по «грязной бомбе» ещё не закрыт, состоялся лишь первоначальный осмотр, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат напомнил, что в МАГАТЭ проанализируют в специальных лабораториях образцы только с трёх объектов, на которых побывали инспекторы.

«Так что вопрос не закрыт. Но самое главное — нами был послан довольно сильный превентивный сигнал, надеюсь, что он окажется полезным», — цитирует Ульянова РИА Новости.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

Кроме того, в ней говорится, что на Украине не зафиксированы следы изготовления «грязной бомбы».

В Минобороны России заявили, что украинская армия продолжает совершать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.