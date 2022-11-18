Постпред России Ульянов: вопрос по «грязной бомбе» не закрыт
- РИА Новости
Дипломат напомнил, что в МАГАТЭ проанализируют в специальных лабораториях образцы только с трёх объектов, на которых побывали инспекторы.
«Так что вопрос не закрыт. Но самое главное — нами был послан довольно сильный превентивный сигнал, надеюсь, что он окажется полезным», — цитирует Ульянова РИА Новости.
Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.
Кроме того, в ней говорится, что на Украине не зафиксированы следы изготовления «грязной бомбы».
В Минобороны России заявили, что украинская армия продолжает совершать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.