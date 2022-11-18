Узнать больше

В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки через 120 дней

Короткая ссылка
ООН рассчитывает на продление зерновой сделки через 120 дней, заявил зампредставителя Генсека ООН Фархан Хак.
В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки через 120 дней
  • РИА Новости

Он напомнил, что действие соглашения был продлено на четыре месяца в соответствии с договорённостями.

«В данном случае все стороны согласились с продлением сделки. Таким образом, действие сделки было продлено, надеемся, что так будет происходить и дальше по истечении очередного периода», — цитирует Хака ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что о бессрочном продлении зерновой сделки речь не шла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить