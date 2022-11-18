В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки через 120 дней

ООН рассчитывает на продление зерновой сделки через 120 дней, заявил зампредставителя Генсека ООН Фархан Хак.

Он напомнил, что действие соглашения был продлено на четыре месяца в соответствии с договорённостями.

«В данном случае все стороны согласились с продлением сделки. Таким образом, действие сделки было продлено, надеемся, что так будет происходить и дальше по истечении очередного периода», — цитирует Хака ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что о бессрочном продлении зерновой сделки речь не шла.