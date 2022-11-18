Кирби переадресовал вопрос о проверке приобретения Маском Twitter в профильный комитет

Решение о проведении проверки приобретения американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter должен принимать Комитет по иностранным инвестициям в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не стану говорить об этом. От Комитета по иностранным инвестициям в США зависит, будут ли какие-либо проверки», — цитирует его ТАСС.

Кирби переадресовал вопрос в профильный комитет, дав понять, что это не является специализацией Белого дома.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что в Белом доме обсуждают, необходимо ли проверить на предмет соответствия национальной безопасности сделок Маска.

Кроме того, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти Соединённых Штатов намерены «уничтожить» Маска после слов миллиардера об Украине, начав расследование против него.

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что необходимо проверить сотрудничество американского бизнесмена Илона Маска с другими государствами.