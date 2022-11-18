В правящей партии Турции уверены, что «кое-кто» пытается затянуть конфликт на Украине

Конфликт на Украине является противостоянием России с Западом, а не с Киевом. Для Турции важно добиться скорейшего урегулирования кризиса, однако «кое-кто» пытается затянуть боевые действия, заявил замглавы правящей турецкой Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш.

«Это конфликт не между Россией и Украиной, это конфликт между Россией и Западом. США и некоторые страны Европы затягивают боевые действия, поддерживая Украину. Чего мы хотим, так это прекращения войны. Кое-кто прикладывает усилия для того, чтобы она не завершилась», — сказал он в беседе с CNN Türk.

Куртулмуш подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы конфликт не прекращался.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все.