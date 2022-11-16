Эрдоган: победителей в украинском кризисе не будет, от мира выиграют все

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 на острове Бали заявил, что победителей в украинском кризисе не будет, а от мира выиграют все.

«Путь к миру лежит через диалог. Победителей в войне не будет, от мира выиграют все», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган отметил, что в условиях, когда прилагаются усилия для реализации переговоров между Киевом и Москвой, нет необходимости создавать обстановку для «превращения этого конфликта в Третью мировую войну».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.