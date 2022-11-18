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Американский ведущий Тревор Ноа пошутил, что НАТО должно начать войну с Киевом

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Американский комик, ведущий The Daily Show Тревор Ноа в шутку предложил НАТО начать войну с Киевом из-за инцидента с падением ракеты в Польше.
Американский ведущий Тревор Ноа пошутил, что НАТО должно начать войну с Киевом
  • Gettyimages.ru

Видео опубликовано на YouTube-канале The Daily Show with Trevor Noah.

Он назвал хорошей новостью то, что НАТО признало, что ракета, взорвавшаяся в Польше, не была запущена Россией. Таким образом, альянс не обязан воевать с российской стороной.  

«Плохая новость: НАТО теперь должно воевать с Украиной. А что? Правила есть правила», — пошутил Ноа.

Ранее газета Politico писала, что Соединённые Штаты в последние дни находились в постоянном контакте с европейскими союзниками и окружением президента Украины Владимира Зеленского, призывая их давать более осторожные комментарии относительно падения ракеты на территории Польши.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что высока вероятность того, что упавшая ракета принадлежала украинским силам ПВО.

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