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РИА Новости: США нашли способ решить проблемы с Россией под предлогом инцидента в Польше

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США нашли способ решить все проблемы с Россией, используя как предлог инцидент в Польше. Об этом пишет РИА Новости.
РИА Новости: США нашли способ решить проблемы с Россией под предлогом инцидента в Польше
  • РИА Новости

В материале отмечается, что восточноевропейские страны усилили боеготовность после инцидента со взрывом, предположительно, украинской ракеты в Польше. Также в статье говорится, что усиливают своё присутствие в Европе и Соединённые Штаты, которые ещё до ЧП в Польше отправили в Северное море мощную авианосную группу. 

Как заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, целью США является демонстрирование готовности поддержать союзников по Североатлантическому альянсу в случае войны с Россией.

«Военная составляющая тут не столь весома, как политическая. К тому же американцы хотят залезть в похудевшие кошельки европейцев для поддержки Украины — посредством закупок у себя», — сказал Судаков.

При этом он заявил, что США остаются верны своей стратегии по оказанию давления на Москву.

Ранее официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Соединённые Штаты возлагают ответственность за падение ракеты на территории Польши на Россию вне зависимости от результатов расследования инцидента.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с утверждениями США об ответственности России за инцидент в Польше, несмотря на данные о том, что ракета была украинской.

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